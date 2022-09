Tras haber mantenido el silencio durante casi tres días, el cantante Carlos Rivera se pronunció respecto a la muerte de su padre, este fin de semana, y compartió un mensaje de despedida.

José Gónzalo Gilberto Rivera, padre de Carlos Rivera, murió la noche del sábado 27 de agosto. La noticia se emitió mediante un obituario por parte del municipio de Huamantla, Tlaxcala, en donde el gobierno local extendió sus respetos y condolencias.

Sin embargo, el cantante no ese encontraba en tierras mexicanas cuando este triste acontecimiento tuvo lugar; estaba de gira por Europa de la mano de su ahora esposa, Cinthya Rodríguez.

Esta mañana, mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, el artista compartió su dolor: «Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo? A mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció».

«Yo me quedo aquí, extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’. Hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre, Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad», agregó.