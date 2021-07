El cantante e influencer español Naim Darrechi, quien cuenta con cerda de 26 millones de seguidores en YouTube, reveló que mantiene relaciones sexuales sin usar condón bajo engaños.



Entre risas, Darrechi dijo al creador de contenido Mostopapi que no usa preservativo durante sus relaciones sexuales: «Nunca lo utilizo, hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema».



Ante dicha declaraciones, el entrevistador le preguntó si la mujeres con quienes se relacionan no decían algo al respecto, a lo que el cantante respondió que decía: «tranquila que soy estéril (…) tranquila, yo me he operado para no tener hijos», afirmación que es falsa, pues de acuerdo en él mismo, se trata de una simple suposición al nunca haber resultado un embarazo.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Así, la titular del Ministerio de Igualdad de España, Irene Montero, señaló que «quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión».



«Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía», agregó.