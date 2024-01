Bad Bunny advierte a sus fans que no lo molesten en su día libre

El cantante de reggaetón Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha generado controversia entre sus seguidores tras lanzar una advertencia a través de su canal de WhatsApp. En un mensaje de voz compartido con sus cerca de 20 millones de seguidores, el cantante pidió que no lo molesten durante su día libre en la playa.

«Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía», dijo el cantante en el mensaje. Esta declaración ha dividido opiniones entre quienes apoyan el respeto a su privacidad y aquellos que critican su actitud hacia sus seguidores.

"Bad Bunny genera controversia al pedir a sus fans que eviten saludarlo si lo ven en la playa" Bad Bunny prefiere mantener distancia con sus seguidores, envió un mensaje directo en su canal de difusión en WhatsApp solicitando que lo dejen disfrutar de su tiempo en solitario." pic.twitter.com/22c60IwHlE — Diario Nacional (@DiarioNacional9) January 19, 2024

Este no es el primer incidente que involucra a Bad Bunny y sus fans. En enero de 2023, el intérprete de «Ojitos lindos» fue criticado por lanzar al mar el teléfono de una fan que intentó tomarse una foto con él. Aunque el cantante se justificó diciendo que la fan había invadido su espacio personal, las críticas negativas continuaron.

Además, Bad Bunny también generó controversia cuando reaccionó negativamente a una canción creada con inteligencia artificial (IA) que se volvió viral en TikTok. En un mensaje en WhatsApp, el cantante expresó su disgusto y pidió a los fans que les gustaba la canción que abandonaran su grupo.