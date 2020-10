Aylin Mujica dio a conocer que sufrió un secuestro express en su último viaje a México, una experiencia traumática, pues pensó en que la iban a matar.



Al relatar la experiencia no pudo evitar echarse a llorar al recordar este trauma en su vida.



«Me pone una navaja entre las piernas, me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’ y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, ay no», dijo.

Hace unos días, Aylín Mujica anunció su regreso a los escenarios con la puesta en escena El CuarenTenorio Cómico.