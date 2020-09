Autoridades policiacas confirmaron que Xavier Ortíz, exintegrante de Garibaldi, fue hallado muerto en su domicilio de Guadalajara, Jalisco, información que coincide con lo dicho por su hermana en redes sociales.

Al respecto, el diputado y excompañero de Ortiz Sergio Mayer, quien dio a conocer el fallecimeinto del actor, criticó las formas en que se dieron a conocer los detalles. «Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me ardió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo menos en redes, indolente, inhumano las cosas que expresa”.

Las declaraciones de Mayer fueron dadas en una entrevista para Venga la alegría, donde agregó: «yo convivía con él desde hace 40 años, desde el 86, realmente como hermanos, en el trabajo, en actividades, siempre fue una persona con sentimientos a flor de piel y hermosos».