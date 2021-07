La actriz Aracely Arámbula reveló que todavía no se ha vacunado contra la COVID-19 y que no piensa hacerlo por el momento. Además, dijo que sus hijos tampoco están vacunados.



«No me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperar un poquito», dijo.



Agregó que «respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no caso a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio».