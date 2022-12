Recientemente el célebre actor y ganador del Óscar, Anthony Hopkins, publicó un video mediante su cuenta personal de Twitter, en donde aparece bailando la canción “Dance Me To The End Of Love” de Leonard Cohen.

En ese sentido, se sabe que el video de 14 segundos se hizo viral en cuestión de pocas horas, pues no sería la primera vez que el actor comparte divertidos bailes en sus redes sociales.

En esta ocasión, sin embargo, el video llevaba un mensaje de felicitaciones grabadas al pie de la página, en donde el actor le desea felices fiestas a sus seguidores.

“Born free, be free. Happy holidays!”, detalló el video del actor de 84 años.