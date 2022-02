Hace unos días, Javier Cerani, periodista del programa Chisme No Like, conversó sobre el caso de Kate del Castillo y su persecución por su por supuesta delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita tras sostener un encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, situación que hasta el momento no se ha resuelto.

Durante la conversación, Javier dió a conocer que Angélica Rivera, que en ese momento era la primera dama, es la responsable de que las autoridades mexicanas se enteraran de la reunión que sostuvo Kate con El Chapo y por la cual la actriz no podía estar en territorio mexicano durante un tiempo.

«No es que solamente quiso hacer la película de ‘El Chapo’, ella empezó a tener un vínculo de amistad con ‘El Chapo’ desde mucho antes, incluso ella hace toda una editorial en donde dice que el narcotráfico es mucho mejor que el gobierno de Peña Nieto, entonces ella sí tenía una postura más a favor de estar con ‘El Chapo’ que con Peña Nieto», comentó el conductor.

Según Cerani, menciona que Kate fue investigada por el maleware Pegasus, un sistema de grado militar que es utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y de oposición política.

Funciona a través de la infiltración en los teléfonos celulares. Extrae información personal, así como la ubicación de usuarios; controla los micrófonos y cámaras de los dispositivos.