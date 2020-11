Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa reaparecieron en los juzgados para dar a conocer que de acuerdo con un el testamento donde estaría la última voluntad de José José, Anel Noreña sería la albacea.



«Ya encontramos el testamento, ya hay un testamento… venimos ahorita a ratificar el hecho de que ya encontramos el testamento, y vamos a seguir con el proceso» dijo José Joel.



«Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión, lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está», dijo Laura Núñez, exrepresentante del artista.



Así, Noreña declaró que se siente feliz «porque el corazón de Pepe y de Marysol hoy es un día de fiesta, y en el mío también, porque su papá sí pensó en ellos… es verdaderamente hermoso lo que está pasando».