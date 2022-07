La conductora de televisión Andrea García, también hija de Andrés García, envió un mensaje a su padre, entre lágrimas; luego de las recientes declaraciones que emitió el actor en su contra.

Con un video, que difundió en redes sociales, la famosa negó haber hablado mal de su padre o acusado de abuso sexual, y aprovechó para pedirle perdón.

«Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, so, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a tí también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer, porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas», dijo Andrea García.

En días recientes, el actor declaró que la conductora y actriz no era su hija y la tachó de «mala persona». «Se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución, yo traté de aconsejarla (…) para mi ella ni siquiera existe», aseguró.

Por su parte, Andrea culpó a algunos medios de comunicación de publicar mentiras: «Es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá, mi papá es un buen hombre (…) yo amo a mi papá».