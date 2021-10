There ain’t no gold In this river That I’ve been washing my hands in forever I know there is hope In these waters But I can’t bring myself to swim When I am drowning In this silence baby let me in Go easy on me baby I was still a child Didn’t get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me There ain’t no room For things to change When we are both so deeply Stuck in our ways You can’t deny how hard I have tried I changed who I was To put you both first But now I give up I had good intentions And the highest hopes But I know right now It probably doesn’t even show

No hay oro En este río En el que me he estado lavando las siempre Se que hay esperanza En estas aguas Pero no me atrevo a nadar Cuando me estoy ahogando En este silencio bebé déjame entrar Ten cuidado conmigo, bebé Yo era todavía una niña No tuve la oportunidad de Sentir el mundo a mi alrededor No tuve tiempo para elegir Lo que elegí hacer Así que ten cuidado conmigo No hay espacio Para que las cosas cambien Cuando ambos estamos tan profundamente Atascado en nuestros caminos No puedes negar lo mucho que lo he intentado Cambié quien era Para ponerlos a los dos primero Pero ahora me rindo Tuve buenas intenciones Y las mas altas esperanzas Pero lo se ahora mismo Probablemente ni siquiera se vea