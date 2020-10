View this post on Instagram

Pero el señor estuvo a mi lado , y me dio fuerzas… y el señor me librara de toda obra mala , y me preservara para Reyno celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos . Amén 🙏🏼2 de Timoteo 4:17 18 ❤️ Ánimo amigos 👍🏼 Y sigamos orando no desmayemos 🙏🏼 bendecido martes ❤️🙏🏼🌹☝🏼