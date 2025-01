Votó por Trump ¡y que le deportan a la esposa!

Acompáñenme a ver esta triste historia, la de un ciudadano estadounidense, que en las últimas elecciones le dio su voto a Donald Trump, ahora está enfrentando una dura realidad: la deportación de su esposa, Vianiz Ramírez, a Venezuela.

Este hombre, que vive en Florida, está desesperado buscando un acuerdo con el gobierno de EE.UU. después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuviera a su esposa y la mandara de regreso a su país de origen.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta situación es un reflejo de las políticas migratorias que impulsó la administración de Trump, políticas que han terminado separando familias de manera arbitraria. Desde que el expresidente llegó al poder, las deportaciones masivas han sido una constante, afectando no solo a migrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses que han visto cómo sus familias son desgarradas por estas medidas.

El caso ha explotado en redes sociales y medios de comunicación, donde el hombre ha compartido la foto de su esposa con la esperanza de hacer viral su historia.

“Estaba realizando los trámites necesarios para obtener sus papeles y así lograr su estancia legal en el país”, explicó el hombre, aún incrédulo de que su esposa fuera una de las primeras en ser deportadas.

Como era de esperarse, este hecho ha generado un debate intenso. Por un lado, están quienes apoyan las políticas migratorias estrictas y, por otro, quienes piden un enfoque más humano en estos casos.

Al final del día, esta historia deja en evidencia la ironía de cómo las decisiones políticas pueden terminar afectando incluso a quienes las apoyaron.

¿Ustedes qué opinan? ¿Justicia divina o simple karma?

This is Sad 💔 Florida man who voted for Trump wants to work something out with Donald Trump after ICE snatched up his wife & deported her back to Venezuela while she was in the process of getting her papers done. «Let’s work something out, please man let me keep my wife, she… pic.twitter.com/XDOECHRvks

— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) January 28, 2025