¿Vives en una? Estas son las ciudades más infieles en México

La fidelidad es una promesa que se rompe y que, en muchas ocasiones, daña irreparablemente.

Pero, ¿se puede saber si en el lugar en el que vives hay muchas personas infieles? El portal número 1 de citas para casados, Ashley Madison, acaba de sacar una lista de las ciudades más infieles en el territorio mexicano.

¿Qué es Ashley Madison?

Por si no lo sabías (guiño, guiño), es una red social de parejas en línea, lanzada en 2001, dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación. El nombre de la web fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: «Ashley» y «Madison».

Su eslogan es «Life is short. Have an affair», (La vida es corta. Ten una aventura).

Según este famoso portal, los resultados están basados en un estudio en el que analizaron a sus usuarios, así fue como logró elaborar un ranking con resultados que, seguramente, te asombrarán… O no.

El primer lugar, como la ciudad más infiel de México, se lo lleva… (redoble de tambores), ni más ni menos que ¡Zapopan, Jalisco!, y en segundo, pisándoles los talones, Tijuana Baja California (quizá esta segunda no sorprenda a muchos).

Esta es la lista completa de las ciudades, ¿estará la tuya?

Zapopan, Jalisco Tijuana, Baja California Puebla, Puebla Tlanepantla, Edo México Naucalpan, Edo México Nezahualcóyotl, Edo México Ecatepec, Edo México Querétaro, Querétaro Mérida, Yucatán Aguascalientes, Aguascalientes Ciudad Juárez, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Hermosillo, Sonora Culiacán, Sinaloa Chimalhuacán, Edo México León, Guanajuato San Luis Potosí, San Luis Potosí Mexicali, Baja California Salitllo, Coahuila Guadalajara, Jalisco

Observación: El estudio de Ashley Madison se basó únicamente en el número de suscriptores que tienen en su plataforma, por lo que en la ‘vida real’ quizá los resultados podrían ser otros… O no.