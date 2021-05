Verena García, joven de 16 años, no ha dejado de toser, tras haber contraído COVID-19, el año pasado. Desde entonces, lo hace cada dos segundos.



La comunidad médica aún no se explica por qué la joven sigue con esta condición, pero esto sin duda ha afectado toda su vida. «Mi vida cambió completamente, pero todavía no hay un diagnóstico claro. No puedo ir a clase, no puedo ir al cine, no puedo salir con mis amigas a comer, no puede hacer nada», dijo la joven española.



«Al despertar vuelvo a toser. Tampoco puedo comer en forma normal porque todo lo expulso», agregó.



El problema no es solamente la tos, sino lo que esta le ocasiona, pues al ser tan seguido padece de dolores de cabeza y problemas musculares.