Quinceañera hace su sesión de fotos en la tortillería donde trabaja su mamá

Prepárate para una historia que nos llena de ternura y orgullo; resulta que en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, una quinceañera nos ha dado una lección de amor y gratitud que ha hecho vibrar las redes sociales.

Santa Mayrene decidió hacer algo diferente y especial para su sesión de fotos de quince años. En lugar de escoger un lugar tradicional como la playa o un parque, optó por una tortillería, el lugar de trabajo de su mamá, Sayda. Sí, así como lo oyen.

“Por eso decidí tomarme mi sesión de fotos aquí, por mi mamá, porque me siento orgullosa de ella y en donde trabaja, trabaja honestamente”, dijo Santa.

La joven llegó de sorpresa a la tortillería, vestida con su elegante vestido de quinceañera, mientras su mamá trabajaba justo ahí, en el lugar que la ha visto crecer. Patricia DonJuan, la dueña de la tortillería, compartió la emoción: “Una quinceañera quiso venir a tomarse sus fotografías del recuerdo, es hija de una empleada y quiso hacerle un homenaje a su mamá.”

Imagínense la sorpresa y la emoción de Sayda Herrera, la mamá de Santa, al verla llegar.

“Llegó ya vestida para su sesión, lo cual yo me encontraba trabajando, no sabía yo que ella iba a llegar aquí, me sentí bien orgullosa de mi hija.”

Este es el tipo de momentos que nos recuerdan la importancia de valorar a nuestros seres queridos y sus sacrificios.

¡Aplausos a esta jovencita por hacer sentir tan orgullosa a tu mamá!