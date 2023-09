¿Quieres adoptar unos ajolotes como los de Jungkook de BTS?

Quizá no lo sabías, pero la fanaticada del cantante de la banda de K-Pop BTS, Jungkook, adoptó un hermoso y tierno ajolote, y la verdad no los culpamos, pues quién no quiere tener un hermoso ejemplar como este en casa. Pero, ¿es así de fácil?

Resulta que todo fue por el #JungkookBirthdayProject, es decir, el festejo del cumpleaños número 26 de Jungkook, y por tal motivo adoptaron unos ajolotes de Xochimilco a nombre de la estrella coreana, a los cuales les pusieron nombres relacionados al cantante.

Pero, ¿cómo lo hicieron?

Los fans de BTS, en especial de Jungkook, el llamado ‘Golden Maknae’ pudieron adoptar algunos de estos anfibios que se encuentran en peligro crítico de extinción y esto fue gracias a la máxima casa de estudios en México, UNAM.

Por si no lo sabes, la UNAM, lanzó a finales del año pasado un programa para mejorar su hábitat natural en Xochimilco.

Pero ojo, las adopciones son simbólicas, y así lo deja muy en claro el programa implementado por la UNAM, y esto lo hace porque es muy importante que estos bellos animalitos se queden en las aguas donde existe de manera natural su hábitat, las cuales se encuentran en Xochimilco.

O sea que si adoptas a un ajolote, no podrás tenerlo en tu casa, pero tendrás otras cosas a cambio, como: contribuir a su cuidado y conservación, podrás recibir postales y fotos de ellos, nombrar a las chinampas donde viven, ¡y hasta podrás ponerles el nombre que quieras a cada uno de ellos!, pues recibirás un documento comprobatorio, es decir, un carnet de registro.

Así se llaman los ajolotes que adoptó la fanbase mexicana de Jungkook: Bam, Golden, Gureum, JK, Googie, Kook y Kookie.

Por si quieres conocer los nombres y datos de cada uno de estos ajolotes, entra a esta cuenta de Twitter.

Por cierto, muy importante, los ajolotes están en peligro de extinción, y si te gustan, así puedes ayudarlos junto con la UNAM; y para lograr la meta de rescatar más espacios que puedan ser refugio para los ajolotes el Instituto de Biología de la UNAM lanzó la campaña “Adopta un axolote”, con la que se busca que más chinamperos se conviertan en un refugio para esta especie y rescatar su hábitat.

La campaña del Instituto busca promover la conservación de la especie con la recaudación de fondos para darle mantenimiento a las chinampas-refugio en Xochimilco a través de adoptar a la especie de manera virtual, ya sea por un mes (600 pesos), seis meses (3600 pesos) o un año (7200 pesos); también, se puede apoyar al “tunear” su casa por 1000 pesos o sólo invitarle la cena por 200 pesos.

Si te interesa adoptar y contribuir a salvar a la especie mexicana, puedes hacerlo directamente en la página de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM o en la Tienda en línea UNAM.