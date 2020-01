Mucho se especuló sobre el estado físico del cantante Justin Bieber, pues se le veía mal, demacrado, incluso algunos decían que seguramente estaba en drogas, pero la situación era totalmente diferente.

Ahora, el cantante Justin Bieber, finalmente dejó a un lado los rumores he hizo pública su condición médica para responder a quienes le critican por su aspecto físico, pues posteó en su cuenta de Instagram que padece la enfermedad de Lyme.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme (…) No solo eso. Tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud”, posteó.

Pero ojo, Justin no es el único al que le ha afectado terriblemente la misma enfermedad de Lyme, pues también hay otros famosos como Thalía, Avril Lavigne y Alec Baldwin, quienes se ha dicho que han estado en riesgo de muerte.

«A los seis meses le dije a mi marido: ‘Ven a verme hoy porque este es el último día que estoy de pie y con vida. Siento que voy a morirme ya’. Es que es terrible, no puedes controlar el dolor de ninguna forma. Además, es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama.Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien y sigue a rajatabla las indicaciones de los médicos. Al igual que con la diabetes, la enfermedad de Lyme te exige hacer un cambio radical en tus hábitos diarios»…dijo Thalía en su momento.

¿Que es la enfermedad de Lyme?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas y es causada por la bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi).

Las garrapatas de patas negras (también llamadas garrapatas del venado) pueden portar estas bacterias. No todas las especies de garrapatas portan la bacteria. Usted puede contraer la enfermedad si lo pica una garrapata infectada.

Y ojo con esto: La mayoría de las personas que son picadas por una garrapata no contraen la enfermedad de Lyme.