¿Qué pasa si tu niño no va a la escuela el próximo sábado?

La SEP avisó hace unos días que los niños de primaria y secundaria serían citados y deberán asistir este sábado 17 de junio a sus respectivas escuelas.

Fue precisamente en una de las mañaneras de AMLO, donde Leticia Ramírez Amaya, la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México informó:



El próximo sábado 17 de junio, los alumnos de primaria y secundaria (de la SEP) de todo el país tendrán que asistir a la escuela.





En la conferencia encabezada por el presidente @lopezobrador_, invité a todas y todos a que el 17 de junio generemos una fuerza nacional por medio de una jornada de actividades en escuelas y espacios públicos para hacer conciencia sobre la prevención del consumo de drogas. pic.twitter.com/j2DQCxF4iu — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) June 6, 2023

Y como lo dice el mensaje, será para hablar con los jóvenes y hacer conciencia sobre la prevención del consumo de drogas. Esto se llevará a cabo en punto de las 10 de la mañana.



Según la tarjeta informativa de la SEP, esta será la finalidad de la jornada:

«Llevar la estrategia de las escuelas a las plazas públicas, parques, espacios recreativos, culturales o deportivos, ya que la prevención de adicciones, la culminación del trayecto educativo de jóvenes y adolescentes, así como la concreción de su proyecto de vida es responsabilidad compartida entre docentes, tutores, madres y padres de familia».

Pero, ¿qué sucede si un alumno no asiste?

Pues la dependencia avisó que prácticamente nada, pues la participación será voluntaria, así que no habrá sanciones a los estudiantes que no asistan a las aulas, por lo que ojo, papás, no se dejen sorprender.



«A esta Jornada Nacional se sumarán las escuelas que así lo consideren; la participación será voluntaria como ha sido a lo largo de todo el desarrollo de la Estrategia en el Aula”, dijo la SEP.

🗞️#SEPInforma Como parte de la #EstrategiaEnElAula, el sábado 17 de junio, a partir de las 10:00h, tendrá lugar la Jornada Nacional de Actividades Públicas. Se sumarán las escuelas que así lo consideren y la participación es voluntaria. Conoce más 👉🏼🔗https://t.co/ImhxXQXcPK pic.twitter.com/DjOZk4HICo — SEP México (@SEP_mx) June 12, 2023

Aquí te dejamos la tarjeta informativa de la SEP por si gustas echarle un ojo.