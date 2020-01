Diversos medios internacionales, reportaron que un pastor llamado Nigel Gaisie, afirma que tuvo una conversación con «el señor» y que este, le había ordenado que resucitara, es decir, volviera a la vida al ex basquetbolista que murió en el accidente de un helicóptero.

Según un medio británico, el supuesto profeta ghanés estaba ante sus fieles, cuando dijo: “El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte”

Luego dijo que «el señor», le había dicho: «Nigel, cuéntale a la familia de este hombre y cuéntale al mundo entero, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y su hija»

Pero obvio, que no pensaba hacerlo de a gratis, pues dijo que también le fue revelado que Kobe Bryant «valía» 500 MDD, pero que con que le dieran el 10% de eso, o sea 50 millones, pues los volvía a la vida, pero eso sí, recalco y dijo: «¡Así dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso».

¿Habrá alguien que le crea una sola palabra a este tipo?… esperemos que no.