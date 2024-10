Pobre señora, le cayó un tinaco del cielo… ¡Y sobrevivió!

Si no hubiera video, no lo ibas a creer, pues resulta que en India, una pobre señora vivió uno de los momentos más insólitos que se pueden imaginar. ¡Le cayó un tinaco del cielo y sobrevivió!, así como lo estás leyendo.

Todo quedó captado en video por una cámara de seguridad. Ahí vemos a una mujer, cuya identidad sigue siendo un misterio, saliendo tranquilamente de una casa, como si fuera un día normal. Ella iba caminando por la calle, comiéndose una manzana, cuando, de repente, ¡pum! ¡Le cae un tinaco en la cabeza! Sí, un tinaco enorme, de esos que almacenan miles de litros de agua, y afortunadamente, en ese momento no tenía líquido en su interior.

Lo más increíble de todo es que, por el impacto, la mujer quedó atrapada dentro del tinaco. ¡Ni en las películas pasa esto, señores! Pero la historia no termina ahí, porque algunos vecinos, al ver lo que había pasado, corrieron a ayudarla. ¡Y lo más sorprendente!, según los medios locales, la mujer no sufrió lesiones graves.

La gente en redes sociales no podía creer lo que estaba viendo. Alguien comentó: «¿Cuánta mala suerte se necesita para que te caiga un tinaco del cielo?». Y la verdad, no les falta razón, porque, según cuentan, no había ni viento fuerte ni nada que explicara cómo ese tinaco decidió volar.

Si piensas que estás pensando que estás teniendo un mal día, acuérdate de esta señora en India y agradezcan que no les cayó un tinaco del cielo.