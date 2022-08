Una joven compartió en su cuenta de TiTok el video con una hermosa perrita chihuahua que se pasa el día acompañando a su amo mientras trabaja en el taxi.

Según Teresa Castro Ávila la persona que compartió el video dice que al subir al vehículo vio a la hermosa chihuahua acompañando al taxista quien le dijo que no le gustaba dejar sola a la pequeña ‘Chiqui’ como él le llama, pues no quería verla sufrir al dejarla sola en casa.

«Tome un taxi y llevaba a su perrita ´’chiqui’, me comento el señor David que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño», posteó Teresa en el video que compartió.

Según el taxista fue su mamá quien le puso ese nombre a la perrita en honor a la cantante Chiquis Rivera y que la chihuahua se la dejó su ex luego de que terminaran la relación.



«Ya se terminó mi viaje, ten ‘chiquis'», se escucha decir a la mujer mientras le paga con un billete a la perrita quien lo toma y se lo da a su dueño.

«Como cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá para las croquetas», dice el video.