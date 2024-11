Periodista se llena de lodo para verse ‘más realista’ en tragedia. ¡Lo corren en vivo! 

Un abogado llamado Rubén Gisbert, colaborador del programa *Horizonte*, fue descubierto “ensalzando” su intervención en plena cobertura de la catástrofe de la tormenta DANA en Valencia, España. Esta tormenta ha sido devastadora, dejando a su paso vidas perdidas y comunidades en ruinas.

Resulta que el buen Rubén quiso darle un toquecito extra a su transmisión, y como era de esperarse, la audiencia rápidamente lo canceló en redes, acusándolo de usar la tragedia para aumentar su propia visibilidad.

En el video grabado a escondidas por un vecino, se ve al periodista tirarse al suelo de rodillas para mancharse los pantalones de lodo, para estar ‘listo’ para salir en vivo por televisión.

Graban a Rubén Gisbert, uno de los fachas del «equipo» de Iker Jiménez, tirándose al suelo de rodillas antes de entrar en directo en Horizonte para salir manchado de barro… Pues sí que está Valencia llena de MIERDA.#DANA #AEMET #Mazón #Paiporta #Benetusser #Albal #Alfafar pic.twitter.com/OiqGU0R3wx — Juan Miguel Garrido🔻🇵🇸🇱🇧 (@JuanmiGG_News) November 4, 2024

Iker Jiménez, conductor del programa, no se quedó callado y, al enterarse del asunto, fue claro: “Tomaré la medida absolutamente directa y recalcitrante de decir: ‘oye, no puedo contar contigo, me has fallado’”. Con esto, Gisbert fue despedido del show, dejando claro que el respeto por las víctimas es primero.

Estoy perplejo. Un video de Ruben Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos,

Tomaré mis medidas. pic.twitter.com/QvMCfqJVJT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 4, 2024

Para echarle más sal a la herida, Rubén salió a dar su versión, admitiendo que cometió un error y asegurando que desconocía que lo grababan, aunque eso no alivió la indignación. Según él, solo buscaba ayudar a su tierra en crisis, pero sus disculpas no lograron apaciguar la ola de críticas en redes, donde la gente aplaudió la decisión de Jiménez.