Once minutos de aplausos al ‘Joker 2’ en el Festival de Cine de Venecia

Cada año el Festival de Venecia reúne a las estrellas más brillantes del séptimo arte. Entre alfombras rojas, flashes de cámaras y muchas expectativas, los artistas presentan sus nuevos proyectos.

En esta ocasión, comenzó el 28 de agosto y culminará el 7 de septiembre y, como era de esperarse, varias producciones han dejado huella en los corazones de los amantes del cine.

En este mismo evento se presentó la esperadísima secuela de uno de los villanos más temidos y aplaudidos de la pantalla grande: ‘Joker: Folie à Deux’, nuevamente con la poderosa actuación de Joaquin Phoenix, acompañado por la electrizante y espectacular Lady Gaga.

‘Joker: Folie à Deux’, que hizo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia 2024, no solo fue bien recibida, sino que recibió nada más y nada menos que una ovación de 11 minutos, mismos aplausos que hicieron retumbar el evento, superando la marca de 8 minutos que había logrado la primera entrega de ‘Joker’.

Lady Gaga blows a kiss during the 11-minute standing ovation for #JokerFolieaDeux. #Venice2024 https://t.co/b8ZDFhxbos pic.twitter.com/6wOxql7FSw

— Variety (@Variety) September 4, 2024