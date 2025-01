Niurka Vs Tránsito: «Tengo cuatro años manejando en Mérida sin usar cinturón de seguridad»

Polémica como siempre, la actriz y vedette, Niurka hizo arder las redes sociales luego de que se viralizó un video de ella enfrentando a un agente de tránsito.

Niurka, conocida por su actitud explosiva y polémica, vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no es en un escenario, sino en las calles de Mérida, Yucatán. La cubana de 57 años fue multada por no usar el cinturón de seguridad mientras viajaba de copiloto con su pareja, Bruno. Pero, como era de esperarse, la vedette no se quedó callada y decidió exponer al agente de tránsito en sus redes sociales, generando una ola de críticas en su contra.

En un video que compartió en sus historias, Niurka relató el momento y cuestionó al oficial por qué nunca antes la habían detenido durante los cuatro años que lleva viviendo en Mérida:

«Me acaba de parar este personaje para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad. Llevo cuatro años viviendo en Mérida, saludada por todos los oficiales de esta ciudad que además son re lindos y súper amables», expresó. Y no paró ahí, remató diciendo: «Se le antojó eso hoy».

El oficial, que no se dejó intimidar, le explicó que probablemente nunca antes la habían visto cometiendo la infracción, pero que no usar el cinturón sí es motivo de multa.

Ante esto, Niurka insinuó que el agente quería «mordida», afirmando con su peculiar estilo:

«Estoy segura que quería una mordida o algo, y yo no hago esas cosas; o sea hello, cómo hay gente pendeja».

Y aparte de todo se indigna… Niurka compartió un video en el que contó que la multaron en Mérida por no usar cinturón, lo cual le molestó porque antes no la multaban porque ya la conocen. 😒 ¿Cómo ven a la vedette? pic.twitter.com/l7TdvtKhZY — DDC+ (@DDConfianza) January 28, 2025

Las redes no tardaron en reaccionar, y aunque Niurka intentó justificarse diciendo que el oficial fue prepotente, los cibernautas le dieron la razón al agente:

«La ley es para todos, aunque se crean intocables», comentó un usuario. Otros señalaron su falta de autoconsciencia: «Bravo por el oficial. 4 años cometiendo infracción y todavía se queja».

El tema terminó con Niurka compartiendo un video donde se muestra usando el cinturón de seguridad, pero no sin antes dar su último comentario: «El señor llegó muy prepotente. ¡Amabilidad! En el pedir está el dar».

¿Quieren saber algo más?, pues que en un video posterior, Niurka Marcos estalló contra los internautas que la criticaron por exponer al policía que la multó por no usar el cinturón de seguridad. 🫣

#28Ene 🔥Niurka Marcos estalló contra los internautas que la criticaron por exponer al policía que la multó por no usar el cinturón de seguridad. 🫣 📸: Niurka Marcos pic.twitter.com/npibPpsw5p — 2001online (@2001OnLine) January 28, 2025

Y para rematar, ¡no faltaron los memes!

Nadie: Absolutamente pinches nadie: Niurka: Tengo cuatro años manejando en Mérida sin usar el cinturón de seguridad ¿por qué hasta ahora me ponen una infracción? pic.twitter.com/cBiGQ5W4xP — Un Pelaná cualquiera Diamond Group (@unpelanamas) January 28, 2025

Niurka sabe que es hayan en ves de haigan, pero no sabe que debe usar el cinturón para manejar?😭 https://t.co/Yxtb2R4ff1 pic.twitter.com/IYVBuGUREf — Rosita Pink🇲🇽💓🇺🇸 (@RositaPink28) January 28, 2025