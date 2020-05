Con 8 hijos y en situación de pobreza, esta mujer no tuvo más remedio que poner a hervir piedras en una olla para fingir que estaba preparando comida.

Peninah Bahati Kitsao de Mombasa, Kenia, simuló preparar alimento para que los niños pensaran que «ya merito» iban a comer.

Afortunadamente, una vecina tomó una foto y la mandó a medios para que se le brindara el apoyo adecuado a esta mujer de 45 años.

«Fue por desesperación, puse las rocas en una olla de agua mientras los niños se iban a dormir, para que creyeran que comerían al despertar, pero al día siguiente, me dijeron que les estaba mintiendo, pero que no podía hacer nada porque no tenía nada… Yo trabajaba lavando ropa, pero llegaron las restricciones por la pandemia del coronavirus y ya no me dejaron trabajar, ya no tengo ingresos y me resulta muy complicado conseguir otro empleo en este momento, no tengo dinero para darles de comer», dijo la madre con lágrimas en los ojos a una cadena de TV local, así fue como pudo llegar el apoyo para la angustiada madre.

“No creía que pudieran ser tan cariñosos después de recibir llamadas de todo el país preguntándome cómo podrían ser de ayuda”, dijo visiblemente conmovida.