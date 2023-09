Mujer destruye su casa, luego de que el suegro la desalojara

Las historias que hemos escuchado sobre pleitos entre familia son realmente sorprendentes, incluso algunas rayan en el terror, lo insólito o lo sorprendente, tal es el caso de esta mujer de Perú.

¿Qué harías si de pronto tu marido te abandona para irse con otra mujer, y luego tu suegro te pide que te salgas de la casa que con tanto esfuerzo construiste, con tu dinero, pero en el terreno de tu suegro?

Yumiko Ramírez, una mujer de Perú, no iba a dejar a su suegro se quedara con lo que tanto sudor y lágrimas le había costado. Aunque la mujer peleó con uñas y dientes ante la ley, perdió la batalla y dictaminaron que, como no era su terreno, tenía que desalojar la propiedad. Yumiko no se quedó con los brazos cruzados y decidió demoler la casa antes de entregársela al suegro.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, dijo la mujer a un medio de Perú.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”.

En el video subido a TikTok, se ve como están demoliendo la casa mientras que el ex-suegro le ruega que no lo haga.