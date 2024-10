Mujer corre a turistas mexicanos ¡de una playa mexicana!… ‘Porque es privada’

¡Esta playa está que arde!, y es que una mujer se volvió el centro de atención después de que fuera captada en video tratando de desalojar a unos turistas de una playa, porque decía que era un lugar ‘privado’. Pero, ojo, ¡esto no pasó desapercibido en las redes sociales! y hasta la bautizaron como ‘Lady Playa’, y con toda la razón, porque la polémica que se armó estuvo fuerte.

Después de que el video rodara por TikTok, los usuarios explotaron y comentaron: “Las playas en México no son privadas”, dijeron, y recomendaron a los paseantes que no se movieran ni tantito de ahí. Entre los comentarios que volaron por internet, una mujer le dijo directamente: “Señora, la playa no es privada, lo único privado es su casa que compró”.

Todo esto ocurrió en Isla Blanca, Quintana Roo. Dicen que la mujer podría ser extranjera, aunque algunos creen que su inglés sonaba más a alguien de México que vive en Estados Unidos. En el video, subido por el usuario Kristofr PerKan, se ve a una señora de cabello rubio que se acercó a la gente paseando por la orilla y les gritaba en inglés: “¡Oigan, oigan, este lado es privado!”.

Pero no todo fue tan fácil para Lady Playa, porque alguien le pidió que mostrara los papeles que probaban que había comprado la playa, mientras otra persona le gritaba «¡habla español!”. Y, claro, no faltó la turista que le respondió firme: “La playa es pública, tienes que leer”.

Hay personas que creen que la señora aunque se le escuchaba hablar en inglés, finalmente lo hizo en un buen español, por lo que creen que es una paisana que está viviendo en los Estados Unidos.

Una usuaria incluso contó que algo similar pasa en Ensenada, Baja California, donde algunos extranjeros han cerrado los accesos a las playas tras comprar casas cerca de la orilla.