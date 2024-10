Muere por ir grabándose en el celular: Cayó por las escaleras del Metro

El grabar contenido para redes sociales e ir distraído en la calle no se llevan de la mano, tal es el caso de Arina Glazunova, una joven de entre 24 y 27 años, perdió la vida de una forma muy trágica en Tiflis, Georgia.

¿Qué pasó? Bueno, Arina estaba de visita, pasándola bien, cantando y bailando una canción rusa súper popular llamada For The Last Time, cuando de repente… ¡zas! Cayó por unas escaleras del metro.

Todo ocurrió mientras una amiga la grababa, y sí, ella fue testigo de todo. Estaban caminando tranquilas por la calle, Arina cantando lo más feliz de la vida, sin darse cuenta que más adelante había un pasaje que la llevaría directo al metro. Y justo cuando estaba repitiendo esa línea de la canción que dice «No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez», la cámara se movió hacia su amiga, quien, de repente, vio con horror cómo Arina desaparecía por esas escaleras.

El video, que después se hizo viral, captura los últimos segundos de Arina. Se escuchan gritos, todo se pone en negro, y el pánico toma el control cuando su amiga se da cuenta de lo que había pasado. Arina fue llevada de inmediato al hospital, pero lamentablemente no sobrevivió.

Medios informaron que lamentablemente las heridas en la cabeza y una fractura de cuello terminaron con su vida.

Ahora, en el lugar de su caída, la gente ha levantado un pequeño monumento para recordarla. Y ojo, que los vecinos dicen que ese pasaje siempre ha sido peligroso. Según cuentan, cualquiera podría caer por ahí, porque hay un muro que apenas llega a las rodillas y que da directo a unas escaleras de cemento.

Este es el video, se recomienda discreción: