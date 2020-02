Max era un perrito Husky Siberiano que Yoselin Macías había rescatado, luego de que su anterior dueño, un criador de perros, lo abandonara al darse cuenta de que estaba enfermo.

Soy MAX me desecharon de un criadero de perros porque estoy enfermo, tengo todos los ganglios de mi cuerpo inflamados(cuello,manos,patas,estomago,cabeza,TODO☹️) el más grande está en el cuello necesito que me realicen una biopsia para ver qué tengo, TIENE UN COSTO DE $1300 APROXIMADAMENTE.

MAX TIENE MUCHAS GANAS DE SALIR ADELANTE y vivir como todo perro feliz.

Este sábado nos lo trajeron a nuestra casa porque obviamente ya no lo querían pero el es un perro joven y con muchas ganas de vivir.

Mi mamá y yo pagamos su primer consulta pero no contábamos con esto por eso decidimos vende cupcakes 🧁 …», posteó en su cuenta de facebook la joven hace apenas 3 semanas.

Al darse cuenta de la enfermedad de Max, Yoselín, no se quedó con los brazos cruzados y movió cielo y tierra para que la gente la apoyara a comprar los cupcakes que vendía en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, Sonora.

Tristemente, este domingo, la joven anunció en su cuenta de Facebook que por la mañana a eso de las 5 am Max entro a su cuarto, cosa que el perrito no hacía, porque se dormía en la sala; dice que luego de entrar, se quedó dormido y ella también, cuando despertó en la mañana, y le habló, él ya no despertó.

«Amigos, lamentablemente Max falleció está mañana, le realizarán una necropsia para determinar la causa del fallecimiento y posteriormente lo llevaremos a un crematorio de mascotas.

Les agradezco enormemente todo el apoyo que nos brindaron, nunca voy a olvidar todas las cosas tan bonitas que nos pasaron juntos en este tiempo, tanto amor que nos mandaron de todas partes del mundo»…»Es una noticia muy dura pero lo que me consuela es que estas tres semanas Max conoció el verdadero amor y no murió cruelmente en donde vivía anteriormente, yo hice humanamente todo lo que pude🥺 también su doctora, MI QUERIDO MAX, NO SE ME CONCEDIÓ VERTE JUGAR Y CORRER COMO TANTO LO DESEABA PERO SE QUE CUANDO ME TOQUE PARTIR SERÁS LO PRIMERO QUE VEA Y PROMETO JUGAR MUCHO CONTIGO ♥️ te voy a extrañar mucho.