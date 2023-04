Los Hot cakes son sin duda uno de los desayunos más queridos por los niños y es precisamente por lo que es muy importante este resultado de la PROFECO.

Así como va y sin darle muchas vueltas al asunto, te comentamos que la PROFECO sacó un estudio de calidad que le realizó a las harinas para preparar hot cakes y de 52 marcas dice que 30 marcas no cumplen los estándares de consumo mínimos.

En algunas de las harinas de detectaron leyendas o títulos engañosos como: ‘libre de gluten’, ‘reducidas en azúcar’ o ‘kosher’, y así como en otras detectaron menos cantidad de la declarada e incluso y muy preocupante mienten sobre la cantidad de azúcares, sodio o grasas saturadas en sus empaques.

De las marcas más reconocidas que la PROFECO está retirando de los estantes de los supermercados, en México, están: Gamesa, Quaker, Pronto, Tasty y Alta Nutrición.

Estos son algunos de los puntos detectados por la PROFECO, lo cuál fue revelado en la ‘Revista del Consumidor’:

18 no cumplen con todos los requisitos

5 no cumplen con el contenido declarado

8 no cumplieron su declaración de azúcares

7 no cumplieron con la declaración de proteína

9 tienen leyendas no comprobadas

3 no cumplieron con la declaración de grasa



Y mucho ojo papás, estas son las marcas que tienen edulcorantes, los cuales no deben consumir los pequeños y según Milenio, de las 52 presentaciones de harina revisadas, se encontró que 8 contienen edulcorantes, y según la publicación de Profeco, las marcas de harinas de hot cakes que incluyen sustitutos de azúcar en sus recetas son:

Pronto Light

Clementina libre de gluten

D’meals

Healthy Brand Nutritius can be Delicious

La Morisca

Morama

Tasty DBS

True Amaranto

¿Cuáles son los efectos negativos para la salud de los edulcorantes en los niños?

Según «Edulcorantes y sustitutos del azúcar: preguntas frecuentes de los padres» de healthychildren.org son los siguentes:

Estudios recientes sugieren posibles vínculos entre los edulcorantes no nutritivos y los cambios en apetito y preferencias del gusto en los niños. Esto, a su vez, podría afectar el peso y la salud.

Otro estudio está examinando si estos edulcorantes provocan cambios en el microbioma intestinal, que está compuesta de bacterias «benéficas», y que pudieran afectar los niveles de azúcar en la sangre y conducir al síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes.

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Sweeteners-and-Sugar-Substitutes.aspx

Siguiendo con las inconsistencias estas son las marcas que reportan más contenido del que en realidad tienen:

Quaker: tuvo 49 gramos menos

Gamesa Select: 33 gramos menos

Pronto: 32 gramos menos

Pronto en versión premezclada: 21 gramos menos

Gamesa tradicional: 21 gramos menos