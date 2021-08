Un niño de 12 años, identificado Ledais, dio positivo a COVID-19 y pasó una difícil prueba, pues al inicio pensaban que era una simple gripe; sin embargo, pese a los medicamentos, no mejoraba y la mamá decidió llevarlo con otro médico y otro, hasta que descubrieron que era COVID-19.

«He tenido mucho cansancio, dolor de cabeza y siento que me voy a desvanecer (…) cuando me acuesto en la cama me quedo dormido hasta que me da hambre o quiero ir al baño», relató el menor, a Imagen Televisión.

El pequeño permanece la mayor parte del día en su cama, Tabita en Ciudad Azteca, Ecatepec. De acuerdo con la mamá, María del Rocío, todo comenzó con un simple dolor de garganta, «algo así como una gripe y mucho cansancio».



Ledais es asmático y no oxigenaba bien, así su nivel de oxigenación bajó hasta 79. «He visto cómo las recetas a surtir para tratar niños con COVID-19 han empezado a subir», agregó la madre, quien trabaja en una farmacia.