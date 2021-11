El papá del fallecido actor Octavio Ocaña declaró que se encuentra enojado por la muerte de su hijo y mencionó que a él le gustaría hacer justicia con sus propias manos; sin embargo, buscará otras alternativas para ver en la cárcel a quienes resulten culpables de la muerte de Octavio.

«Yo estoy enojado, si les pasa eso a ustedes (policías) no lo dejan impune, hasta los matan, yo no lo puedo hacer, pero me gustaría hacerlo, no tienen idea de como me gustaría hacerlo, con mis propias manos porque los huevos los tengo bien puestos y no estoy solo, no saben qué gente me rodea y qué amistades tengo, esto va a llegar hasta verlos todos tras las rejas, es lo que quiero. Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso, no lo voy a hacer, no estoy loco», dijo en una entrevista.

También dijo que tenía pruebas de negligencia, basado en los videos que circularon en redes, donde se captaron los primeros instantes de lo acontecido en el fatídico día. «Una vieja idiota, policía, estaba grabando y de repente se dieron cuenta de que era Octavio Ocaña y empezaron a bajar los videos de YouTube, pero yo tengo esos videos, voy con todo por ustedes», dijo.