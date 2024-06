¡Las Coleman regresan! Disney anuncia la secuela de ‘Un Viernes de Locos’

¡Prepárense para el regreso más esperado del cine! La icónica película de 2003, ‘Un Viernes de Locos’, tendrá su tan ansiada secuela, 21 años después de su estreno, con la mayoría del elenco original.

El lunes 24 por la mañana, Disney hizo público el inicio del rodaje con una foto que emocionó a millones: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, juntas nuevamente como madre e hija en la ficción.

Disney Studios sorprendió a sus 12.9 millones de seguidores en Instagram con el anuncio: “¡Las Coleman están de vuelta y vienen a los cines en 2025! ¡La secuela de ‘Freaky Friday’ ya está en producción!”. La publicación rápidamente acumuló reacciones positivas, confirmando los rumores que circulaban desde hace un año sobre el retorno de Lohan a la industria del entretenimiento.

Este anuncio marca un momento de redención para Lindsay Lohan, quien ha enfrentado varios desafíos personales y profesionales en los últimos años. Con el perdón oficial de Disney, Lohan retoma su carrera en grande, regresando al papel que consolidó su fama en la adolescencia. Jamie Lee Curtis, su madre en la ficción, también vuelve a encarnar a la estricta pero amorosa Tess Coleman, prometiendo revivir la química que hizo de la original un éxito rotundo.

Aunque todavía no hay una fecha específica de estreno, los rumores apuntan a que la película llegará a las salas de cine en otoño del 2025, evitando un estreno directo en plataformas de streaming. Este detalle subraya la confianza de Disney en el potencial de taquilla de la secuela, siguiendo los pasos de la película original que recaudó 160 millones de dólares en todo el mundo.

Además de Lohan y Curtis, la secuela verá el regreso de varios miembros del reparto original, incluyendo a Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. Estos actores ayudarán a mantener la continuidad y la nostalgia que los fans esperan.

Entre las nuevas adiciones al elenco se encuentran Julia Butters, conocida por su actuación en ‘Once Upon a Time in Hollywood’, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan de ‘Never Have I Ever’ y la joven promesa Sophia Hammons.

La historia de ‘Un Viernes de Locos 2’ promete capturar la misma magia y caos que la original, con nuevos giros que seguramente encantarán tanto a los fans antiguos como a una nueva generación de espectadores. Este regreso no solo es un evento cinematográfico, sino también un testimonio del impacto duradero de la película en la cultura pop.

Los detalles sobre la trama se mantienen en secreto, pero se espera que la película explore cómo han evolucionado las vidas de Anna y Tess Coleman desde el último intercambio de cuerpos. Con un elenco talentoso y una producción de alto nivel, la secuela está destinada a convertirse en un nuevo clásico de la comedia familiar.

Así que, ¡marquen sus calendarios y prepárense para revivir la magia de las Coleman en la gran pantalla en 2025!

Disney promete una experiencia cinematográfica inolvidable que hará reír, llorar y reflexionar sobre las complejidades de la vida familiar. ¡Un viernes de locos como nunca antes!