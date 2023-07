La reacción de ‘El Señorito Luis’ al recibir unas flores de ‘El Patrón’

A medio internet se le salieron las lagrimitas luego de que ‘El Señorito Luis’ recibiera un hermoso ramo de flores en su trabajo, enviadas por su señora esposa, a quien llaman en el video: ‘La patrona’ (como suelen llamar a las personas que envían flores por medio de este personaje).



¿Te imaginas que tú como hombre estés en tu trabajo y de pronto aparezca el famoso personaje de ‘Flores El Patrón’ a entregarte un hermoso ramo de rosas, mientras grita: ‘¡Señorito Luis, señorito Luis!’? Pues esto fue lo que le pasó a este joven (obviamente llamado Luis) quien labora en un puesto en el que se venden jitomates.

‘Mi sueño solamente es que un dia este yo en mi puesto de jitomates y llegué una persona y me diga: ‘¿Señorito Juan Escutia? Y yo le diga: ¿Sí? Y me diga: Señorito Juan Escutia le manda unas flores la patrona, y que aparezca un sombrerudo loco gritando mi nombre y que empiece a bailar y empieza a hacer cosas muy graciosas y que todos digan ¡wuuuuuuu! y que entonces me diga que la patrona me mandó un pequeño detallito y que me ama mucho y que soy el amor de su Vida y yo decirle que es el amor de mi vida y que también la amo mucho y que después se arrodille y me de las flores y explote un cañón de confeti y yo ser muy Feliz y ese es mi sueño’, es el post del video subido a TikTok y que lleva más 5.8 millones de reproducciones, más de 600 mil likes y un mundo de comentarios.

Y por cierto, lo que no tiene desperdicio, son las risas y los chiflidos de los compañeros del ‘Señorito Luis’, compañeros que seguramente no van a soltar al afortunado por un tiempo… ya ven como son los hombres de llevados.

Otra cosa que no tiene desperdicio, son los comentarios del video, acá te van algunos:

«¿Por qué no solo ellas?, también nosotros; él sí puede decir que no recibió flores hasta el día de su muerte».

«Muy afortunado 🥹 cualquiera soñaría con estar en su puesto de jitomates trabajando normalmente y que llegue un ensombrerado con un ramo de flores».

«Oooooy qué lindo… Me encantó ver su sonrisa auténtica y un agradecimiento tan sincero. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰»