Una madre de familia del estado de Coahuila relató con tristeza lo acontecido con la graduación que celebró el kínder al que asistía su hijo, celebración de la que se dio cuenta por casualidad, cosa que tomó la tomó por sorpresa, pues la directora le había dicho que hasta el momento y debido a la pandemia, no les habían autorizado realizar la graduación de los niños.



Por medio de sus redes, sociales, la mujer compartió lo ocurrido: «Hoy fue un día muy triste para mí y para hijo Romeo, una vez más discriminan a mi hijo por que tiene síndrome de Down (…) tenía la ilusión de ver a mi hijo graduado. Comprendí qué no había graduaciones como años pasados por la COVID-19. Sin embargo, desde que empezaron las clases desde casa siempre cumplí (…) llegaron al grado de felicitarme (…) éramos pocas mamás que sí cumplíamos».



«Hace 5 días hablé con la directora y le pregunté: ‘¿siempre no va a ver graduación o entrega de papeles?’. Ella me dijo que no los dejaron hacer nada, que ella me avisaba para ir por los papeles del niño. Le mandé un mensaje a la maestra del niño para saber si iban a hacer algún evento y dijo que no, que solamente le mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca, cosa que hice y envié», agregó.



«Hoy fui al centro a comprar material para trabajar, pasé por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados con sus arreglos de graduación (…) Me dio mucho coraje y sentimiento, le marqué a la maestra y me dijo: ‘discúlpeme, se me olvido avisarle, tenía mucho trabajo, pero tráigalo, el evento empieza a las 10:00 am’. Y claro que no lo llevé», finalizó la mujer.

Este fin de semana, la mamá posteó que le harían su propia graduación a Romeo, gracias a la buena voluntad de la gente que se dieron cuenta de lo sucedido.