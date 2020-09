Por si pensabas que teníamos con el Cuau al frente del gobierno de Morelos, ahora podríamos tener un nuevo ‘gober’ exfutbolista, nos referimos ni más ni menos que al famoso «Brody», el acapulqueño Jorge Campos.

¿Por qué Campos podría seguir los pasos del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, dijo estar convencido de que si se lanza para la gubernatura de Guerrero, es para ganar, y que si el «Cuau» pudo ser Gobernador de Morelos, ¿por qué no, el también podría lograrlo?

«He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado al 100%, no he pensado si voy a hacer algo, si no lo voy a hacer, de repente me motiva, de repente no. No soy la persona que a lo mejor puede arreglar todo este mundo, pero Acapulco, Guerrero, a lo mejor lo logro con asesores; es difícil, pero pues nunca hay que decir que no a nada, porque luego se te da vuelta todo, yo prefiero decir sí, que después digas no se pudo, a decir, yo nunca voy a ser», dijo a Javier en la entrevista que te dejamos abajo.

Para los chavos de hoy que no conozcan a Campos (lo dudamos), les decimos que Jorge Campos Navarrete es un exfutbolista (y ahora comentarista) mexicano. Jugaba como portero y delantero. Con sus 48 goles anotados a lo largo de su trayectoria futbolística es el portero mexicano más goleador y el cuarto más goleador en la historia del fútbol, ah y usaba los uniformes más coloridos y llamativos que haya usado un jugador, jamás.