‘Inside Out 2’ es la película animada en llegar más rápido a los 1,000 millones de dólares.

Así como lo lees, «Inside Out 2» ha roto todos los esquemas y se ha convertido en la película animada que más rápido ha superado los $1,000 millones de dólares a nivel mundial en toda la historia del cine. Y lo hizo en tan solo 19 días desde su estreno. ¡Una locura total!

Tony Chambers, el vicepresidente ejecutivo de distribución teatral de Disney, no pudo contener su emoción y declaró en un comunicado de prensa: «Estamos muy emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord, y demuestra una vez más que las audiencias globales acudirán a ver una gran película. El notable éxito de la película es un testimonio no solo de la increíble creatividad del equipo de Pixar, sino también de un ejemplo de lo mejor del cine». ¡Y vaya si tiene razón!

El impacto de «Inside Out 2» ha sido tan grande que ha sacudido por completo la lenta taquilla de 2024. Hasta su estreno el 16 de junio, las ventas en Estados Unidos estaban rezagadas más de un 25% con respecto al año pasado. Pero gracias a esta maravilla de película, el déficit de ingresos se ha reducido del 27% al 19%. ¡Una auténtica revolución en la industria!

Por su parte, Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, afirmó: «En las últimas semanas, vimos el déficit de ingresos de taquilla nacional año tras año reducirse del 27% al 19% y eso se debe en gran parte al sorprendente y muy bienvenido desempeño de ‘Inside Out 2’, una película que cambió el estado de ánimo de la industria cinematográfica en tan sólo unas pocas semanas».

Y si pensaban que esto era todo, ¡esperen a escuchar esto! «Inside Out 2» es la película más taquillera del año y la primera en superar los $1,000 millones de dólares desde “Barbie”, que se estrenó en julio pasado, además, se suma a las otras ocho películas de Disney y Pixar que han recaudado más de 1,000 millones de dólares, como «The Incredibles 2», «Finding Dory», las dos películas de «Frozen» y las dos últimas de «Toy Story». ¡Una lista de éxitos imparables!

Daniel Loria, director editorial de Box Office Pro, proyecta que este año la taquilla nacional general estará entre 8,100 y 8,400 millones (de dólares) , un poco por debajo del total de 2023.

Sin embargo, no pierde la esperanza y nos dice: «El impacto de la huelga en la taquilla es claro en los primeros cinco meses del año, pero junio nos mostró el papel crucial que desempeñan las salas de cine en una industria cinematográfica que funciona a toda máquina».

Así que si no la has visto (y no es promoción) no te pierdas la oportunidad de ver esta joya de película que ha cambiado el juego en la taquilla mundial, porque seguramente que ¡»Inside Out 2″ llegó aquí para quedarse! Y es un buen elemento para verlo cono los hijos y ver como se puede tomar las mejores decisiones manejando los sentimientos.