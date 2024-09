¡IMPRESIONANTE VIDEO! Mira el equinoccio de otoño desde el espacio

¡Increíble! La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha lanzado un video que muestra uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes: el equinoccio de otoño.

Este evento, que marca el final del verano y el comienzo del otoño en el hemisferio norte, ocurre cuando los rayos del sol impactan directamente sobre el ecuador, lo que resulta en que tanto el hemisferio norte como el sur reciban la misma cantidad de luz solar.

Este año, el equinoccio se dio el 22 de septiembre, y es un evento que trae consigo esos días frescos y los paisajes dorados que a tantos les encanta.

Desde el espacio, el satélite GOES-East de la NOAA capturó imágenes del equinoccio durante varios días, permitiéndonos ver cómo cambia el ángulo del sol debido a la inclinación de la Tierra.

Esto no solo nos muestra el inicio del otoño, sino también el maravilloso mecanismo que regula las estaciones del año.

Además, la NOAA publicó en su cuenta de ‘X’ una colección de imágenes tomadas todos los días durante un año, y juntas, estas fotos permiten ver con claridad cómo los cambios en el ángulo solar van transformando las estaciones.

Yesterday marked the #AutumnEquinox, signaling the official start of astronomical #fall in the Northern Hemisphere!

Over the past year, we’ve gathered a daily image from @NOAA‘s #GOESEast 🛰️, taken at the same time each day. Together, they show the sun’s angle shift over time… pic.twitter.com/2vWhy14lxw

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 23, 2024