Hombre lucha contra coyote para salvar a su perrita chihuahua

Viendo que la vida de su querida perrita corría peligro, Timothy Snipes se enfrentó a un coyote para poder salvarle la vida.

Las cámaras de seguridad de un vecino captaron el momento en el que la pequeña chihuahua, llamada Roxie, se encontraba pasean en el jardín paseando y disfrutando de la naturaleza, pero luego le dieron ganas de irse a pasear al bosque que tienen muy cerca de casa. Para su mala suerte, es perseguida por un feroz coyote, que seguramente no quería alcanzarla para jugar y ser buenos amigos.

Así, sin pensarlo dos veces, Timothy Snipes, el dueño, salió a su rescate, lanzándose encima del animal y enfrentarlo cuerpo a cuerpo para salvar a su pequeña compañera. A pesar de haber recibido una mordida, pudo tomar al feroz animal y lanzarlo a un contenedor de basura.

Estas fueron las declaraciones de Timothy para medios locales:

«El coyote saltó sobre mí y me mordió la pierna, lo agarré y lo estrangulé… Sabía que podría haber estado bien, incluso si me mordía y me hubiera dado rabia o algo así, pero en cambio, si ella hubiera sido la mordida, se acabó«.

Luego agregó algo que enterneció a la gente en redes sociales, pues afirmaron que ellos piensan lo mismo que este valiente hombre:

«Una vez que tienes una mascota, automáticamente es parte de la familia y esta es mi niña, esta es nuestra niña».

Este es el video con el heróico momento: