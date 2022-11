El afamado director mexicano y ganador varias estatuillas doradas del Oscar, galardonado con el Premio Goya, acreedor del Globo de Oro y varias veces con el Premio Ariel ahora añade un logro más a su vida pues la UNAM, la máxima casa de estudios en México le otorgó un bien merecido título de doctor honoris causa.

El doctorado honoris causa otorgado a Del Toro es por su trayectoria y aportación al séptimo arte y su desarrollo en México y fue el mismo cineasta quien lo dio a conocer en sus redes sociales.

Doctor Del Toro pic.twitter.com/kr9ZRUn3A7 — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 17, 2022

Luego de ser investido como Doctor Honoris Causa por la UNAM, en reconocimiento a sus aportaciones a la cultura y su apoyo a la juventud, Guillermo del Toro habló del significado que tiene para él esta distinción académica, así como de los valores que representa la Universidad Nacional para México.

«Es el primer goya que hago en mi vida y los he oído pero es la primera vez que me aviento uno nunca me había puesto capita ni gorro y la verdad mi temor era que no me quedaran, pero me quedaron bien, por eso no desayuné ahora, dije ‘para que cierre la capa’…Es una sensación muy bonita recibir el honoris causa de la universidad que es y ha sido siempre una parte integral de la cultura mexicana», dijo Del Toro.

Acá nuestro Guillermo del Toro lanzando su primer ‘goya’ y la entrevista para la UNAM.