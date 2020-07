Quizá ya cansados de que la gente no les hacía mucho caso, en este restaurante de Monterrey, Nuevo León, se vieron en la necesidad de alertar a la gente que guardara su sana distancia, y… ¿qué mejor que lo haga el mero mero titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, el mismísimo Hugo López-Gatell Ramírez.



Pero antes de que pongan el grito en el cielo y crean que el «Rock Star» del gobierno de México iba a andar de mesa en mesa pidiendo a la gente que hicieran caso a sus recomendaciones, «take it easy, take it easy», pues el restaurante «Los Frijoles Merendero & Cantina», decidieron colocar imágenes de López-Gatell en la entrada y en las mesas.

Los creadores de este singular idea, colocaron unos de López-Gatell, en la entrada de tamaño natural con la leyenda «quédate en casa», otro que invitaba a usar cubrebocas y gel, mientras que en las mesas colocaron otros más chicos que dicen: «esta mesa se encuentra inhabilitada».



¡Los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos! ¿a poco no?



Acá las jocosas imágenes del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México.