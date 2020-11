¡Por fin!, alguien (que trabaja o trabajó en el Oxxo) se atrevió a decir lo que todo mundo callaba sobre la segunda caja del Oxxo.



Gracias a un video subido por José María Mendoza, mejor conocido por los cuates como Chema o Sewa Juyyapo, se despeja de una vez por todas el porqué es que no abren la tan famosa (y odiada): segunda caja.



«Aquí siempre te van a atender con la mejor actitud. Quizás hay días que la ‘Carmelita’ no te sonría porque también tiene problemas. No esperes una sonrisa siempre, es una chinga trabajar en el Oxxo y ustedes vienen así nada más a querer echarle chamoy a sus Sabritas, pues no. Y sírvanse bien el café», dice el sonorense y agrega: «Y pues cuando abran la segunda caja y cuando no, no. Y ya es todo porque me van a hacer enojar y me van a decir que no hay sistema».

En Resúmen: «La segunda caja normalmente está cerrada porque es una chinga trabajar en el Oxxo».

Aquí les manda saludos el amigo del Oxxo, abrazo !!! pic.twitter.com/sxq5icGSAY — Arturo Castagné Couturier (@acastagne) November 23, 2020

Y su fama no es de ahora, anteriormente se había vuelto viral por un video en el que estaba como encuestador del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).