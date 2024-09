¡Eugenio Derbez lo vuelve a hacer! Este es su polémico mensaje

Amigos y amigas, prepárense porque Eugenio Derbez acaba de prender el horno de la polémica otra vez y, como siempre, lo hace a su manera. Esta vez, el comediante soltó un video en sus redes sociales que ha dado de qué hablar.

Fiel a su estilo Eugenio empieza serio, hablando sobre la división que hay entre los que están a favor y en contra de… bueno, algo, porque no fue muy específico. Eso sí, dejó bien claro que antes de abrir la boca hay que estar bien informados.

Derbez lanzó una frase que muchos están comentando: “Es importante a veces alzar la voz. Veo un México incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información… Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas”.

Hasta aquí todo bien, parecía que estaba por soltar un discurso sobre la reforma judicial o algo por el estilo… ¡pero no! De repente, ¡toma! Derbez cambia de tema y se pone a hablar de La Casa de los Famosos México.

Y aquí es donde nos agarra desprevenidos porque menciona a Mario Bezares y Adrián Marcelo diciendo que son los únicos concursantes que conoce del reality. Así como lo oyen. Luego, echó un chascarrillo sobre el “Gallinazo” de Mayito y las broncas de Adrián Marcelo.

Pero ahí no paró la cosa porque, según él, ¡ni sabía quién más estaba en el programa! Se disculpó diciendo: “Lo reconozco, no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo, no sé ni quién está y quién no está. Perdón, lo acepto, lo reconozco, es culpa mía”. ¡Qué manera de tirar indirectas!

Eso sí, después de bromear, volvió al tema serio diciendo que no sabía mucho de LCDLF porque andaba ocupado en otras cosas como la reforma judicial y temas de economía.

Aquí viene el clásico Derbez, con su toque irónico: “Me distraigo con tonterías: que si la reforma judicial, que si ya se devaluó el peso, que la economía se está cayendo, que si la relación México-Canadá está en peligro… pendejadas que me tienen distraído”. ¡Tremendo!

Finalmente, cerró con un mensaje más directo, haciendo un llamado a que los mexicanos dejemos de estar divididos y, sobre todo, que nos informemos antes de armar bronca con la familia, los vecinos o hasta con la tía chismosa.

“Ese no es el México que queremos… Hay que estar informados antes de tomar una decisión”, remató.

¡Y ahí lo tienen! Derbez, como siempre, mezclando humor con reflexión y dejándonos pensando.