Una enfermera de Chihuahua rompió en llanto cuando empleados de un supermercado, como agradecimiento su labor, le aplaudieron mientras ella iba por el pasillo de las cajas hacia la salida del lugar.

Luna Bencomo es una enfermera que luego de muchos intentos, al fin, hace un par de meses entró a trabajar al IMSS; jamás esperó que fuera reconocida por el personal de la tienda de tal manera. Fue la misma Luna, quien grabó un video desde su punto de vista, el cual, posteriormente fue subido a su facebook.

«Hoy fui al super saliendo del trabajo, llevaba puesto mi uniforme y cuando llegué a la fila para entrar pude sentir las miradas de algunas personas, en cuanto el guardia se percató de mi presencia se acerco a mi y me preguntó si era enfermera o doctora, me sacó de onda su pregunta pero igual le respondí aunque por dentro no pude evitar pensar “me van a pedir que me retire” en menos de un minuto me habló y me pidió que pasara a la tienda, sentí bonito al ver que en lugar de discriminar me estaban dejando pasar sin hacer fila igual sucedió al momento de pagar, una cajera abrió una caja solo para atenderme a mi, pero lo que me llenó el corazón fue que al momento de tomar mi bolsa y voltear al frente para salir, vi una línea de trabajadores de al super viéndome y esperando que avanzara, en cuanto di un paso comenzaron a aplaudirme y dar gracias por la labor de enfermeria en los hospitales. No puedo explicar lo bonito que se siente y de qué forma me abrazó el alma y el corazón este gesto. En mi caso esperé 8 años la oportunidad de trabajar en el IMSSy siempre le dije a Dios que el tenía el momento perfecto para abrirme la puerta, en enero de este año por fin sucedió el milagro y después de dos meses de cursos y exámenes mi fecha de entrada al IMSS coincidió con el inicio de la contingencia en chihuahua, Al ver esto lo único que hice fue voltear con Dios y decirle “Tú tienes tu propósito, Tú me abriste la puerta y Tú entras conmigo” aún así hay días que me invade el miedo, que siento el temor de ir a trabajar, de pensar en que área voy a estar ese día y no por miedo a contagiarme, sino de contagiar a mis hijos y mis papás. Y es en esos momentos de miedo e incertidumbre cuando siento a Dios, diciéndome que todo va a estar bien, que recuerde que estoy ahí por Él, sirviéndolo a Él y sé que mi Fé es más grande que mi miedo y que Él tiene el control y estoy segura que como yo todo el personal de salud y trabajadores del hospital pasan por el mismo miedo y tener estás muestras de agradecimiento fuera del hospital es algo verdaderamente HERMOSO muchas gracias a todo el personal de al super por regalarme este momento», expresó.



Este es el video grabado por la enfermera

Acá el video grabado por uno de los empleados: Empleados de supermercado en Torreón, reconocen labor de enfermera con aplausos y vivas