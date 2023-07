Cumplen sueño de niña vendedora: ¡La Barbie más linda de todas!

Como ya has de saber, el estreno de la película de ‘Barbie’, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es sobre la famosa muñeca a la pantalla grande pero ahora hecha ‘live-action’, es decir, con actores reales, y la cinta ha sido un boom en taquilla, en la gente que va vestida de rosa, como quienes se meten a la caja de la muñeca a tomarse foto; es decir, se está viviendo una ‘Barbiemanía’.

Jimena, es el nombre de la pequeñita que se dedica a vender dulces en la calle, quien se acercó a ver a la gente que se metía a la caja de la famosa muñeca. Con pena, pero emocionada, ella también quiso ser ‘una muñeca’ dentro de una caja y pidió si le podían tomar una foto igual que las otras niñas; alguien le tomó la foto y luego la subió a redes sociales. A partir de este momento la hermosa niña se volvió viral y cautivó el corazón de miles y miles de personas.

Fue en Twitter, donde se compartió la foto de la pequeña Jimena, con su caja de dulces para vender en mano, quien llegó al lugar en el que se encontraba la caja de la muñeca, y ataviada con su sombrero y mandil, entró a tomarse la foto como las demás niñas.

«Esta niña le pidió a la vendedora de una tienda en Cochabamba, Bolivia, que le tomara una foto en la caja de la muñeca… Ya la buscan para ayudarla… Es la Barbie más bonita y no pienso discutirlo«, fue el post de la tuitera.

Esta niña le pidió a la vendedora de una tienda en Cochabamba, Bolivia que le tomara una foto en la caja de la muñeca. Ya la buscan para ayudarla. Es la Barbie más bonita y no pienso discutirlo 🥹🥹 pic.twitter.com/TLeuGi65JF — 𝙇𝙤𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙣𝙩𝙤 (@007Lola_Mento) July 22, 2023

Según medios locales, la niña trabaja en las calles para ayudar a su madre Valeriana y a sus seis hermanitos.

Un diario de Bolivia, El Deber, contactó a la dueña de la tienda y esto fue lo que comentó:

«Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida… Me dio mucha ternura y le dije: ‘¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: ‘¿Puedo?’ y entró a la caja y así le saqué la foto… Después se la mostré y me dijo: «¡Noo! Qué feo y se escapó corriendo»

¡TE TENEMOS BUENAS NOTICIAS, YA ENCONTRARON A LA NIÑA!

Al ver la hermosa imagen de la niña en redes, el conocido diseñador boliviano Galo Sánchez, se dio la tarea de buscarla para poder darle un regalo especial a la hermosa muñeca y pidió apoyo en las redes:

«¿Nos ayudan a contactarla para obsequiarle un vestido de la colección hecho a su medida y algunos detalles más?», escribió en su TikTok, ¡y las redes hicieron lo suyo!

La imagen se compartió en las redes cautivando a los usuarios por la tierna escena, entre ellos el diseñador boliviano Galo Sánchez, quien se dio la tarea de buscarla para poder darle un regalo especial. «Gracias a todos por sus mensajes, logramos llegar a #jimena en #Cochabamba #barbie #santacruz».

“Yo soy Galo, y yo te voy a cumplir ese pequeño sueñito y al mismo tiempo tú me vas a decir lo que quieres. Va a llevar algunas florecitas, algunos detallitos. Te vamos a dar el vestidito, va a ser corte princesita con tulcito abajo a lo cómodo, pero para que puedas estar bonita», dijo el diseñador a la pequeña.

¡Y este fue el hermoso resultado, TODA UNA MUÑECA!