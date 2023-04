Sin duda que la crisis de los combustibles le está pegando a todo el mundo, y si le pega a el mundo entero, ¿se imaginan lo que pasa en un país como Cuba?

«Ante la escasez de combustibles en Cuba, los cubanos crean el taxi de Los Picapiedra», dice la página de Facebook, ‘Rompiendo Cadenas’, en la cual compartieron el singular ‘invento’.

Según el portal ‘cubitanow’, los cubanos dicen que fabricaron un vehículo de una manera 100% artesanal, pero muy al estilo de aquella serie de dibujos animados de «Los Picapiedra».

El portal también dice que si bien la publicación está, no saben si se trata de una broma y que la publicación no precisa el origen de las imágenes o el lugar donde fueron tomadas, mientras muchos se preguntan si es parte de la «resistencia creativa» del pueblo

Con los precios de gasolina que hay en México, no nos sorprendería si al rato vemos uno de estos por la calle…o varios.

😱Ante la escasez de combustibles ⛽️ en Cuba 🇨🇺 los cubanos crean el taxi de los picapiedras 🫣 (piestaxi 👣 🚕)… Pronto esta modalidad de vehículos cubrirán las necesidades de transporte en la isla 🏝️ cárcel 🤧; sin combustible, ni electricidad, la única alternativa que nos queda es la fuerza física 😮‍💨, y con la falta de alimentación ahorita hasta esa fuerza la perdemos‼️

#CubaEstadoFallido