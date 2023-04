Una joven asistió a un bar de Torreón Coahuila con su amiga para pasarla bien, pero días después al checar su bolso encontró el ticket que le habían dado del consumo en el bar y se llevó una desagradable sorpresa.

«Hoy limpiando mi bolsa, me encontré con un ticket de el día 07 de abril que acudi a un bar muy conocido y concurrido en la morelos. a lo cual no preste atención ese día, hoy no se porque me dio por leerlo y me doy cuenta que nos pusieron⚠️ «GORDANEGRO»⚠️», posteó en su cuenta de Facebook, la joven identificada como Rox Gallegos.

Ante eso, ahora la joven dice que lo sucedido fue un claro acto discriminación y gordofobia y así lo expresó en su posteo:

«Nunca me había sentido tan discriminada como hoy, la verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mi ! Pero aun asi, se pasan!, no sabia q en ese lugar existe gente #gordofobico…De haber sabido no dejo propina, pero bueno😒, si hablan de los clientes y se refieren a ellos como «gente pioja» por no dejar propina, aunque no es obligatoria por ley según tengo entendido».