Un camillero de Nayarit optó por romper su identificación y quemar su uniforme de camillero del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en protesta por no haber recibido la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.



«Estuve trabajando desde que empezó el covid con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa (…) La verdad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador», se escucha decir al hombre en un video compartido en redes sociales.



Aquí el video de Daniel Guadarrama en el que se ve cómo arroja las prendas al piso, para luego prenderles fuego: