Hace una semana, Érik Isaac Morales Elvira, exboxeador profesional mejor conocido como Terrible Morales, dio a conocer el fallecimiento de su hijo José Fernando Morales Anaya.

Recientemente, el deportista mexicano detalló qué fue lo que sucedió con joven el joven de 23 años.





«(A las 20:00-21:00, mi hijo Ángel, estaban a punto de cenar, fue a la habitación por José Fernando para que bajara a cenar y lo encontró en un estado ‘durito’, ‘rígido’, quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido algún problema y el hecho fue muy simple, muy fácil; estaba en su cama, estaba en su casa, en la posición cómo quedó, estaba boca abajo, se apretó y seguramente tuvo un infarto fulminante», detalló Morales en el pódcast Un Round Más, que realiza junto a Marco Antonio Barrera.

Además, dijo que antes del hallazgo de cu hijo, 2l joven «estaba en su casa, habló con su mamá, alrededor de las 15:00-16:00 horas, bajó de su habitación y le dijo a su mamá: ‘Voy a ir al Oxxo, voy a ir por un café. ¿Quieres algo?’ Le dijo: ‘Ah, tráeme un papel de baño y trae algunas cosas más’. Fue, regresó a su casa y se le olvidó el papel de baño, se regresó compró el papel y otras cosillas, regresó a la casa y les dijo: ‘Voy a estar arriba en mi habitación'».

Así, el tijuanense agradeció las muestras de cariño que ha recibido y recordó que su hijo tuvo deseos de seguir sus pasos en el boxeo. « Se tomó un ratito de la escuela porque entrenó, lo tuve un tiempo en Aguascalientes trabajando con unos cubanos, luego lo traje a Ciudad de México (CDMX); lo mandé a Azerbaiyán, estuvo dos meses aprendiendo boxeo, regresó a Tijuana. Decidimos que no iba a pelear», dijo.





Finalmente, se dijo tranquilo por el tipo de joven que fue: «Estoy tranquilo porque, creo que mi hijo era un buen chamaco, me he puesto a pensar en estos días cosas negativas de él y no encontré ni una».